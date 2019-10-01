Межбанк закрылся ростом доллара
Вторник, 1 октября 2019, 17:58
1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,63 - 24,66 гривни;
Евро - 26,80 - 26,83 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.
1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.
Экономическая правда
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