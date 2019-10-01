Все разделы
Укр / Рус

Межбанк закрылся ростом доллара

Вторник, 1 октября 2019, 17:58

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,63 - 24,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,63 - 24,66 гривни;

Евро - 26,80 - 26,83 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Действительно ли нам нужна сильная гривня? 1 октября 2019, 15:00
Закрытие межбанка: доллар резко подорожал 30 сентября 2019, 17:44
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 27 сентября 27 сентября 2019, 11:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!