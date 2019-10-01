Офіційний курс на 1 жовтня: гривня почала місяць зниженням

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 1 жовтня на рівні 24,19 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,34 гривні (на 30 вересня - 26,33 гривні).

Нагадуємо:

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,34 - 24,38 гривні за долар.

Економічна правда