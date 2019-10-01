Курс валют на 1 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,54 - 24,56 гривни;

Евро - 26,72 - 26,74 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,24 - 24,61 гривни. Евро покупают по 26,32 гривни, продают по 26,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,67 - 24,65 гривни, евро - 26,59 - 26,88 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,34 - 24,38 гривни за доллар.

Экономическая правда