Курс валют на 1 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,54 - 24,56 гривни;
Евро - 26,72 - 26,74 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,24 - 24,61 гривни. Евро покупают по 26,32 гривни, продают по 26,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,67 - 24,65 гривни, евро - 26,59 - 26,88 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.
30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,34 - 24,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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