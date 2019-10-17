Курс валют на 17 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

17 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,69 - 24,72 гривни;

Евро - 27,35 - 27,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,65 - 24,92 гривни. Евро покупают по 27,11 гривни, продают по 27,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,83 - 24,85 гривни, евро - 27,22 - 27,42 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда