Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,74 - 24,78 гривни;

Евро - 27,33 - 27,37 гривни.



Напомним:



Национальный банк понизил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 октября на уровне 24,78 гривни за доллар.

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда