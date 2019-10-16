Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
Среда, 16 октября 2019, 18:09
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,74 - 24,78 гривни;
Евро - 27,33 - 27,37 гривни.
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 октября на уровне 24,78 гривни за доллар.
16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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