Гривня снова снизилась к доллару
Четверг, 17 октября 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,38 (на 16 октября - 27,28 гривни).
Напоминаем:
16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.
16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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