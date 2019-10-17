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Гривня снова снизилась к доллару

Четверг, 17 октября 2019, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 17 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,38 (на 16 октября - 27,28 гривни).

Напоминаем:

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80  гривни за доллар.

16 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

Экономическая правда

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