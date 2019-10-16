Курс валют на 16 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

16 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,86 - 24,89 гривни;

Евро - 27,43 - 27,45 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,70 - 24,98 гривни. Евро покупают по 27,09 гривни, продают по 27,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,81 - 24,88 гривни, евро - 27,24 - 27,35 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 октября на уровне 24,78 гривни за доллар.

15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда