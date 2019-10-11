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Официальный курс: гривна укрепилась

Пятница, 11 октября 2019, 09:00

Национальный банк изменил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,05 (на 10 октября - 27,12 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

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