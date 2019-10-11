Официальный курс: гривна укрепилась
Пятница, 11 октября 2019, 09:00
Национальный банк изменил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,05 (на 10 октября - 27,12 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.
10 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.
Экономическая правда
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