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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Четверг, 10 октября 2019, 17:32

10 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,49 - 24,53 гривны;

Евро - 26,99 - 27,03 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.

Экономическая правда

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