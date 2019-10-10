Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Четверг, 10 октября 2019, 17:32
10 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,49 - 24,53 гривны;
Евро - 26,99 - 27,03 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua