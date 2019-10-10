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Курс валют на 10 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 10 октября 2019, 12:50

10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,55 - 24,57 гривни;

Евро - 27,05 - 27,08 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,55 - 24,90 гривни. Евро покупают по 26,87 гривни, продают по 27,37 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,76 - 24,83 гривни, евро - 27,17 - 27,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,62 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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