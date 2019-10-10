Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня не изменилась к доллару

Четверг, 10 октября 2019, 09:00
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,12 (на 9 октября - 27,14 гривни).

Напоминаем:

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,62 - 24,66 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 9 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки 9 октября 2019, 11:58
Официальный курс: гривня укрепилась 9 октября 2019, 09:00
Закрытие межбанка: гривня застыла на месте 8 октября 2019, 17:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!