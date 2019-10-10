Курс валют: гривня не изменилась к доллару
Четверг, 10 октября 2019, 09:00
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,12 (на 9 октября - 27,14 гривни).
Напоминаем:
9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,62 - 24,66 гривни за доллар.
Экономическая правда
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