Новости 1 октября: "мировая" по "Укртелекому", рекорд по импорту овощей, бюджет-2020

О "мировой" по "Укртелекому". Компания SCM Рината Ахметова и кипрская Raga Establishment Limited достигли мирового соглашения в споре относительно продажи "Укртелекома".

О рекорде по импорту овощей. В сезоне 2018-2019 годов импорт овощей в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который держался девять лет – с сезона 2009-2010 годов.

О бюджете-2020. Верховная Рада планирует 18 октября рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

О казино. Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-ти звездочных отелей.

О новых стандартах доступонсти услуг. Кабмин обнародовал стандарт доступности публичных сервисов и услуг, в котором описаны критерии качества предоставляемых услуг на следующие 5 лет.

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Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино

Кабинет министров подготовил законопроект о легализации игорного бизнеса. Что в документе, и как это может изменить отрасль. Основные вопросы.(укр)