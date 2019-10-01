"Скорая" в городе за 10 минут: Кабмин прописал новые стандарты доступности услуг
Кабмин обнародовал стандарт доступности публичных сервисов и услуг, в котором описаны критерии качества предоставляемых услуг на следующие 5 лет.
Об этом говорится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады.
В сфере доступности образования указано наличие скоростного Wi-Fi Интернета не менее 100 Мбит/с. Кабмин побуждает соблюдать компьютеризацию школ: на каждые 300 школьников предлагается организовывать как минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров.
Отдельным пунктом выделено обязательное наличие туалетных помещений в здании образовательного учреждения, и 100% доступность к ним для детей с особыми потребностями. То же касается доступа к каждому этажа школы.
Также в стандартах есть пункт о 100% доступности к любым административным зданиям для людей с инвалидностью.
Установлен конкретное время прибытия наряда полиции, "пожарной" и "скорой" на место событий: в городе до 10 минут, за пределами городов - до 20 минут.
В сфере административных услуг от МВД стандартами указано, что подавляющее большинство услуг должно предоставляться онлайн (не касается получения водительских прав). Временная доступность к ЦНАП должна составлять до 30 минут.
По новым стандартам социальных услуг, дети не будут жить в интернатах. В течение месяца ребенок будет попадать в малый групповой дом или детский дом семейного типа.
Предложенный стандарт: 1 малый групповой дом или 1 детский дом семейного типа на каждые 8-10 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
|
Публічна послуга
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Критерій вимірювання або доступності
|
Доступність закладів освіти (дошкільної, шкільної освіти)
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Час підвезення до опорного закладу не більше 30 хвилин в одну сторону якісним дорожнім покриттям
|
У школах швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше
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У кожній школі на кожні 300 дітей повинно бути мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному
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Туалетні приміщення знаходяться в будівлі закладу
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Всі опорні школи і не менше третини шкіл у містах мають стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків
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У кожному шкільному класі не менше 15 та не більше 30 учнів
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100% доступність будівель усіх шкіл, включаючи туалети, для дітей з особливими потребами та доступ для них на кожний поверх
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Кожна школа на 100% відповідає принципам нового освітнього простору
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Інклюзивний ресурсний центр – один на 7 000 дітей у сільській місцевості та один на 12 000 дітей у місті
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100% дітей 4–6 річного віку мають можливість бути охопленими різними формами дошкільної освіти (дитячі садки, ДНЗ)
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Доступність закладів охорони здоров’я
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Сімейний лікар або фельдшер – не далі, ніж за 7 км
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Досяжність закладів вторинної та третинної медичної допомоги та лiкарень iнтенсивного лiкування (лікарні, амбулаторна та стаціонарна допомога) 60 км або 60 хвилин. Можливість отримати безкоштовну медичну допомогу у разі iнфаркту, iнсульту та пологiв
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Час прибуття екстреної медичної допомоги: у місті до 10 хвилин, поза межами міст – до 20 хвилин
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Фізична та економічна доступність ліків
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Пацієнт може отримати необхідні йому ліки у зручному для нього місці: кількість аптек, що реімбурсують ліки за програмою "Доступні ліки" – 22 000 одиниць; кількість найменувань ліків, що реімбурсуються, – 500 одиниць
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Гарантування безпечного середовища
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Час прибуття наряду (екіпажу) поліції до місця виклику з моменту отримання завдання від диспетчера служби "102": на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин
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Цілодобова присутність поліцейського офіцера в кожній об’єднаній територіальній громаді (1 поліцейський на 6 000 жителів)
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Кожен мешканець має можливість опинитись у найближчому підготовленому укритті протягом 30 хвилин від моменту сповіщення про надзвичайну ситуацію
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Своєчасне оповіщення та допомога у разі надзвичайної ситуації (рятування життя, здоров’я і майна під час надзвичайних ситуацій)
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Час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику: на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин
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Час оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 50 % населення – до 10 хвилин; 97 % населення – до 15 хвилин
|
Доступність до адміністративних послуг, що надаються органами системи МВС
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Переважна більшість послуг надається онлайн (окрім отримання водійського посвідчення вперше через необхідність складання екзаменів)
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Доступність до публічних послуг (у тому числі у соціальній сфері) через центри надання адміністративних послуг
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Часова доступність до ЦНАП до 30 хвилин
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Доступність до культурних, спортивних та рекреаційних об’єктів
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Доступ до читання, мистецької освіти, творчого самовираження, сценічного та візуального мистецтва через Центри культурних послуг (ЦКП) у населених пунктах з чисельністю населення: до 50 тис. осіб – 1 ЦКП на 6 – 8 тис. осіб, 50 – 100 тис. осіб – 1 ЦКП на 10 – 15 тис. осіб, 100 – 500 тис. осіб – 1 ЦКП на 15 – 25 тис. осіб, понад 500 тис. осіб – 1 ЦКП на 25 – 30 тис. осіб
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Мистецька та технічна школи або класи з навчання певним видам мистецтва та техніки – у школі або ЦКП
|
Молодіжний центр для задоволення потреб молоді відносно соціального становлення та розвитку – у кожному ЦКП
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Повнорозмірний стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків. Для міського населення 1 стадіон на 30 – 50 тис. жителів. Для сільського населення – 1 стадіон на 10 – 15 тис. жителів
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Парк або рекреаційна зона на кожні 30 – 50 тис. жителів у місті, 10 – 15 тис. жителів у сільській місцевості
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Доступність соціальних послуг
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Діти не живуть в інтернатах. Діти протягом місяця потрапляють у малий груповий будинок або дитячий будинок сімейного типу. 1 малий груповий будинок або 1 дитячий будинок сімейного типу на кожні 8–10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування
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Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп і мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, отримують кваліфіковану допомогу фахівців соціальної роботи на упередження (із розрахунку не менше 1 соціального працівника на 4 000 жителів у кожній ОТГ, 1 соціальний працівник на 8 000 жителів у місті)
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Особи, які потребують притулку (у тому числі вагітні жінки та матері з дітьми), отримують її в межах 2 год. доступності – 1 такий заклад на 1,5 млн. жителів, але не менше ніж один на область
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У кожній області – не менше ніж 5 надавачів послуг (у тому числі недержавної власності) виконують функцію геріатричних пансіонатів відповідно до оновленого стандарту
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Хоспiсний догляд – 100 лiжок на 1 млн. населення
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Для людей з інвалідністю – 100% доступності всіх адміністративних будівель
Экономическая правда
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