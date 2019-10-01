Стали известны детали законопроекта о легализации игорного бизнеса

Новый законопроект о легализации игорного бизнеса, который вскоре окажется в парламенте, предусматривает возвращение узаконенных казино в Украине.

Сам документ законопроекта пока не обнародован, но одна из последних версий оказалась в распоряжении ЭП.

В тексте идет речь о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева - такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове - с номерным фондом не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров.

Премьер-министр Гончарук неоднократно высказывался по нынешней ситуации с азартными играми в публичных местах:

"Главная цель - убрать игровые автоматы с улиц, для уменьшения этой беды, которую они нам создают", - говорил он.

В будущем законопроекте предусмотрено, что казино не смогут размещаться в зданиях органов власти, религиозных и культурных помещениях, в школах и детсадах, детских развлекательных центрах и учреждениях здравоохранения. Также запрещается размещать казино в киосках или под навесами.

Отдельно в тексте говорится, что казино должно использовать только сертифицированное оборудование, которое исключает возможность для внешнего вмешательства. Операции со средствами должны осуществляться исключительно через кассы, а срок выплаты игроку приза больше 5 млн грн, не должен превышать 10 дней.

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Экономическая правда