Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино

Кабинет министров подготовил законопроект о легализации игорного бизнеса. Что в документе, и как это может изменить отрасль. Основные вопросы.(укр)

10 років бюджет втрачає кошти, сегмент азартних ігор перетворився на кримінальний бізнес, а українці фактично беруть участь в напівлегальних розвагах.

З 2009 року гральний бізнес заборонений в Україні. Спроби його легалізувати були марними. Сукупність бізнес- та політичних інтересів, відсутність консенсусу щодо єдиної моделі його повернення в "біле" поле роботи блокували виведення цієї галузі з тіні.

Останніми міністрами фінансів, які пропонували свої варіанти легалізації були міністри фінансів Олександр Шлапак та Наталка Яресько. Проте їхнім ініціативам не судилося збутися.

Зате усі можливості для цього є у нової влади. В неділю 29 вересня Кабмін Олексія Гончарука на засіданні схвалив новий проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Документ поки не оприлюднено, але одна з останніх версій опинилась у розпорядженні ЕП.

Він регулює одразу всі види азартного ігрового сегменту: лотереї, букмекерів, покерну гру, казино, гральні автомати. Свого часу саме саме питання регулювати всі види ігор одним законом чи кількома різними було наріжним каменем при обговоренні формату легалізації азартного ринку.

Документ ще не потрапив до парламенту, але знайомі з ним співрозмовники видання вже зараз кажуть, що в проект закону вноситимуться зміни.

ЕП відповідає на основні питання пов’язані із легалізацією грального бізнесу.

1. Які азартні ігри будуть дозволені в Україні?

Грати можна буде у все: казино, лотереї, покер, гральні автомати, як в ігрових залах, так і в онлайн режимі. Букмекерська діяльність також буде доступною і законною.

Якщо у грі немає виграшу, ставки або призу (виграшу), який частково залежить від випадку, така гра не буде вважатися азартною — зазначається в законопроекті. Усе інше буде регулюватись законом.

2. Хто зможе працювати на ринку і скільки це коштуватиме?

Організатором азартних ігор зможуть бути виключно українські компанії, основним видом діяльності яких є організація та проведення азартних ігор. Розмір їх статутного капіталу має бути не меншим від 30 млн грн на момент подання заяви про отримання ліцензії

Вид гри Вартість ліцензії Казино 9 тис. мінімальних зарплат для Києва або близько 38 млн грн наразі, 6 тис. "мінімалок" або близько 25 млн грн — для міст-мільйонників, 3 тис. або 12,5 млн грн — для решти населених пунктів Букмекерська діяльність Початкова ціна ліцензії встановлюється спецорганом — комісією, але не менше суми, що становить еквівалент 180 мінімальних зарплат. Тобто, йдеться про 750 тис. грн. Проведення азартних ігор в залах гральних автоматів Щорічно не менше суми, що становить еквівалент 1800 мінімальних заробітних плат. Тобто, наразі це близько 7,5 млн грн. Гра в покер Щорічно не менше 300 мінімальних зарплат, або 1,3 млн грн. Лотереї Ліцензія видається Комісією за результатами електронного аукціону. Ціну на ліцензію теж визначає регулятор. *З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4173 гривні, з 1 січня 2020 року вона може становити 4723 грн.

3. Хто контролюватиме ринок?

Уряд пропонує створити нового спеціального регулятора — комісію з розвитку та регулювання азартних ігор. Її робота координуватиметься Кабінетом міністрів.

Комісія буде колегіальним органом, до якого увійдуть її очільник та шість членів. Голова та члени комісії призначатимуться Кабміном на чотири роки.

Посадові особи комісії матимуть право доступу на територію і до приміщень організаторів азартних ігор та їхніх гральних залів. Представники комісії зможуть штрафувати за порушення законодавства, матимуть право на доступ до інформації.

В Державній податковій службі існуватиме також система он-лайн контролю за ігровим обладнанням. Інші контролюючі органи також матимуть доступ до даних про прийняті ставки та виплачені виграші.

4. На що підуть кошти від плати за ліцензії?

В держбюджеті з’явиться спеціальний фонд з підтримки медицини, спорту та культури, куди надходитимуть платежі за ліцензії.

Кошти фонду витрачатимуться на покращення медичних послуг, зарплату медпрацівникам, підтримку спорту, у тому числі інвалідів та ветеранів, фінансування культурних проектів, будівництво та модернізацію застарілих закладів культури.

Подібний підхід відповідає міжнародній практиці. У розвинутих країнах кошти від азартних ігор мають цільове призначення і спрямовуються на різні соціально-корисні видатки.

5. Хто зможе грати в азартні ігри?

Гравцями не можуть бути недієздатні та обмежено дієздатні особи. Так само не зможуть грати ті, кому ще не виповнилось 18 років. На вимогу організатора гравці повинні пред’явити документ, де вказаний їхній вік.

Брати участь в азартних іграх не зможуть їхні засновники та представники засновників, особи які можуть знати результат азартної гри або вплинути на її хід.

Якщо гравець порушив правила і взяв участь у грі, попри заборону, азартна гра відносно такої особи буде вважатися нікчемною. Це означає, що порушник не зможе отримати виграш.

6. Де можна буде пограти в казино?

В п’ятизіркових готелях Києва з номерним фондом не менше 200 номерів, Одеси, Харкова, Дніпра та Львова — з номерним фондом не менше 120 номерів, та готелях інших міст з номерним фондом не менше 100 номерів.

Казино забороняється розміщувати в будівлях органів державної влади, в релігійних приміщеннях, у закладах охорони здоров’я, культури, школах та дитсадках, житлових будинках, дитячих розважальних центрах, кіосках, під навісами.

В казино має використовуватись сертифіковане обладнання, яке виключає можливість для стороннього втручання. Прийняття та повернення коштів здійснюватиметься виключно через каси, а строк виплати гравцю виграшу (призу) більше 5 млн грн, не повинен перевищувати 10 днів.

7. Де можна буде зробити ставку у букмекера?

Кількість букмекерських пунктів Україні не перевищуватиме 800. Маючи одну ліцензію, можна буде розмістити 10 пунктів. Загальна кількість ліцензій — 80. З них 32 для розміщення букмекерських пунктів в Києві, 16 — в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові, але не більше 40 (сорока) букмекерських пунктів для одного міста.

Решта 32 ліцензії призначені для розпорошення букмекерських пунктів по всій території України. При цьому в одному населеному пункті не може бути більше 20 букмекерських пунктів.

Фінансовий оборот буде "білим". Каси зобов'язані будуть використовувати РРО ("касові апарати").

8. Що буде з іграми на гральних автоматах?

Пограти на гральних автоматах можна буде виключно у спеціальних залах. Останні можна облаштовувати у нежитлових приміщеннях. Площа цих приміщень залежатиме від кількості жителів населеного пункту: не менше 150 та 300 м кв (для міст, в яких проживає менше/більше 500 тисяч осіб жителів).

Як і з букмекерськими пунктами, гральні зали заборонено облаштовувати у закладах освіти, охорони здоров’я, культури, поблизу дитячих розважальних центрів та містах з населенням менше 10 тис. осіб.

Максимальна кількість гральних автоматів по Україні — 40 тис. штук. На одну ліцензію можна розмістити 250 автоматів. Загальна кількість ліцензій — 160, з яких на Київ припадає 60. Ще 40 буде видано для розміщення автоматів в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

Решта 60 ліцензій дозволить покрити гральними автоматами іншу територію України.

9. Які види лотерей будуть доступними?

Лотереї в Україні будуть виключно державними. Закон допускає такі види лотерей: миттєва, комбінована, тиражна (лотерея з відсотковим чи фіксованим призовим фондом, змішана лотерея). Ціна лотерейного білета не може перевищувати 1000 грн.

Лотерейний оператор буде один, і протягом року з моменту отримання ліцензії він повинен відкрити не менше 1 тис. лотерейних пунктів. Оператор лотерей має сформувати призовий фонд не менше 50% доходу, отриманих від прийняття ставок. Кошти призового фонду не можуть використовуватись інакше, окрім як виплати виграшів. Виплата виграшів коштом держбюджету неможлива.

Для виплати виграшів оператор лотерей повинен мати фінансову подушку безпеки — діючу банківську гарантію на здійснення виплат на суму не менше 100 тис. мінімальних заробітних плат або цільовий банківський депозит.

10. Що буде за нелегальну гру?

Порушення закону тягне за собою чималий штраф та кримінальну відповідальність. За участь у нелегальних азартних іграх штраф передбачений у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-5100 грн).

За азартні ігри без ліцензії можна сісти за грати на строк від 3 до 5 років з конфіскацією грального обладнання.

Бездіяльність правоохоронців стосовно нелегальних азартних ігор також каратиметься позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.