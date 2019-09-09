"АрселорМиттал Кривой Рог" после визитов СБУ выводит валюту из Украины

Более чем 95% акций "АрселорМиттал Кривой Рог" владеет немецкая ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, поэтому в случае запланированной выплаты дивидендов свыше 95% из них будут выведены за рубеж.

Об этом сообщает Financial Сlub.

"По данным YouControl, на 1 июля 2019 года компания ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия) владела 95,1283% акций "АрселорМиттал Кривой Рог". Таким образом, свыше 95% выплаченных дивидендов будут выведены за рубеж", - говорится в сообщении.

Традиционно компании принимают решение о выплате дивидендов на ежегодных собраниях акционеров в апреле-мае. Прибыль завода за 2018 год составила 9,509 млрд грн, а нераспределенная (за все последние годы) - 42,489 млрд грн.

Но в апреле 2019 года акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" решили не выплачивать дивиденды, а свою годовую прибыль направить на развитие производства.

"Но поскольку президентом Украины стал Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, а главой СБУ - юрист "95 квартала" Иван Баканов, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность", - сообщает источник.

В ликвидируемой ГФС даже заявили о 9 млрд грн налоговых претензий к компании, хотя в ГНС сказали, что финальная сумма доначислений еще не утверждена.

После этого компания проанонсировала вывод дивидендов на 10,845 млрд грн (эквивалентно 433 млн долл). При этом отмечается, что сейчас акционерам даже выгодней получить дивиденды, чем весной, поскольку в начале мая эта гривневая сумма была эквивалентна 409 млн долл.

Напомним:

20 июля СБУ провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Непосредственно перед этим президент раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в 1 млн долларов по итогам месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок.

После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

Однако 3 сентября СБУ снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

5 сентября сотрудники СБУ вернулись на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для проверки агломерационной фабрики метпроизводства.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

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