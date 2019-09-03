СБУ снова пришла в "ArcelorMittal Кривой Рог"

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Представители СБУ совместно с экологами провели осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

Напоминаем:

20 июля СБУ провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в 1 млн долларов по итогам месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок.

После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

Экономическая правда