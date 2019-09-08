Новости выходных: наказание "евроблях", дебаты Богдана и Кличко и оффшоры Суркиса

О чем все говорили на выходных?

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.

О рейтинге Украины. Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

О дебатах Богдана и Кличко. Заместитель президента Андрей Богдан объяснил мэру Киева Виталию Кличко, как правильно распоряжаться бюджетом столицы.

О двойном налогообложении. Министерство финансов предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран, что позволит увеличить поступления в бюджет.

Об оффшорах Суркиса. С 2002 по 2016 годы средства, которые должны поступать на счета Федерации футбола Украины, направлялись на счета оффшорной карибской кампании "Newport Management Limited", которая обслуживала киевское "Динамо".

О штрафах для владельцев "евроблях". С 22 августа, когда начали действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, уже составлено более 200 протоколов.