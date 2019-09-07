Богдан рассказал Кличко, что не так с бюджетом Киева

Источник: ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова" на канале "Украина"

Заместитель президента Андрей Богдан объяснил мэру Киева Виталию Кличко, как правильно распоряжаться бюджетом столицы.

Богдан: "Знаете, сколько бюджет города Прага? 2 миллиарда 800 миллионов долларов. А знаете, сколько бюджет города Киева? 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?"

Кличко: "Бюджет города Киева 4 года назад был 18 миллиардов гривен, а сегодня – 60".

Богдан: "Ну вот, видите, вы умеете зарабатывать, но не умеете тратить...

Вы остаетесь мэром Киева. Просто появляется человек, который вас контролирует. Вы, с одной стороны, сами принимаете решение, куда платить, и сами контролируете – правильно, вовремя, достаточно ли, или можно еще добавить. Но, когда появляется человек, который со стороны приходит и контролирует вас, вы уже возражаете, вам это не нравится...

Шустер: "Вы как юрист считаете, что человек назначенный имеет право контролировать избранного (на выборах – ред.) человека?"

Богдан: "В нашем обществе расходование средств всегда надо контролировать".

Предыстория:

Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.



Предварительный состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.



4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко.



Кличко назвал решение Кабмина незаконным.



Председатели депутатских фракций Киевгорсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА. Хотя указа об увольнении Кличко Зеленским нет до сих пор.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко