Курс валют: гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Суббота, 7 сентября 2019, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,66 гривни (на 6 сентября - 27,99 гривни).
Напоминаем:
НБУ ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.
6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,05 - 25,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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