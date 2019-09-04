Ryanair запустит сразу 27 новых рейсов из Польши - СМИ

Ирландский лоукостер Ryanair планирует дополнительно базировать в Польше 11 самолетов и запустить сразу 27 новых маршрутов.

Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает ЦТС.

Отмечается, что предстоящее расширение деятельности лоукостера станет самым массовым в истории работы на польском рынке. С добавлением 11 самолетов флот перевозчика в этой стране составит 35 воздушных судов.

Большинство новых маршрутов придется на аэропорт Катовице, где будут базироваться 6 самолетов (2 - для регулярных рейсов и 4 - для чартерных). Отсюда запланированы новые маршруты в Болонью, Бриндизи, Катанию, Корк, Дортмунд (10 рейсов в неделю), Гетеборг, Киев, Манчестер, Одессу, Осло и на Пафос.

Из Ольштына обещают рейс в Кельн; из Быдгоща - в Эдинбург; из Познани - в Будапешт, Харьков, Одессу, Париж; из варшавского аэропорта Модлин - в Тель-Авив. Также новые рейсы будут запущены из Гданьска, Кракова и Вроцлава.

Таким образом, отмечается в сообщении, компания рассчитывает привлечь 14 миллионов клиентов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Ryanair может закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за задержек с поставками новых самолетов.

Также ирландский лоукостер опасается, что запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX может негативно сказаться на перспективах роста этой зимой и следующим летом.

Кроме того, Ryanair спрогнозировал новые банкротства авиакомпаний на европейском рынке, которые могут произойти уже в ближайшие месяцы.

Экономическая правда