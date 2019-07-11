Ryanair может закрыть базы и предлагает пилотам отпуск

Ирландский лоукостер Ryanair может закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за задержек с поставками новых самолетов.

Об этом пишет газета The Irish Times, передает "Интерфакс-Украина".

Операционный директор авиакомпании Питер Белью в письме пилотам заявил, что Ryanair имеет "серьезные трудности" из-за задержек с поставками новых Boeing 737 MAX.

В связи с этим акции Ryanair на торгах в Дублине в четверг теряют в цене 1,8%.

Отмечается, что эти проблемы требуют сокращения в размерах или закрытие баз этой зимой или следующим летом, в зависимости от начала поставок самолетов.

Ryanair должен был получить 50 самолетов Boeing 737 Max в течение последних месяцев этого года и первого квартала 2020 года. В Boeing рассчитывают, что осенью 737 Max будут готовы. Но задержки с поставками означают, что планы Ryanair срываются и это может повлиять на потребность компании в пилотах.

Беллью заявил, что в Ryanair на 300 пилотов больше, чем необходимо, и компания прекращает набор капитанов. По его словам, будущей зимой пилотам предложат неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочих мест.