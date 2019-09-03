В Украине планируют полностью изменить нормы высадки и полива деревьев
В Украине планируют полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц и на площадях на более современные, ориентируясь на зарубежный опыт.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
По его словам, причиной плохого роста деревьев в нашей стране является то, что они неправильно высаживаются и поливаются.
"Итог - куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самые выносливые растения долго не протянут", - отметил замминистра.
По его словам, Минрегион взял за основу "европейский и другой зарубежный опыт", чтобы изменить устаревшие нормы.
"Есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было бы реализовать в Украине. Поэтому планируем более подробно изучить это и внести соответствующие изменения в государственные строительные нормы по благоустройству", - отметил он.
Парцхаладзе подчеркнул важность обновления вышеупомянутых норм, ведь деревья "играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей".
"Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое - до 18-26 градусов", - пояснил чиновник.
Итак, планируется изменить ряд требований по высадке, уходу и поливу деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. В частности, высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной, пояснил Парцхаладзе.
При этом планируется предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням "подрывать" покрытие над ними.
"В Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками", - привел пример чиновник.
Напомним:
В украинских парках, на площадях и в других общественных местах с большим скоплением людей планируют установить питьевые фонтанчики.
Также в общественных местах планируют установить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок.
Кроме того, в Украине хотят проектировать современные парки - с Wi-Fi и удобной навигацией.
Экономическая правда
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