В общественных местах планируют установить автоматы для сбора пластиковых бутылок

В Украине в общественных местах планируют установить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - так называемые "фандоматы".

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак", - отметили в министерстве.

И добавили, что это "очень нужная инициатива, которая поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика, и улучшению экологического состояния городов".

Сейчас ведомство изучает аналогичный зарубежный опыт.

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандомат на 5000 человек", - отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Фандоматы получили свое название от немецкого слова "pfand", которое дословно переводится как "залог". Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер - распознавать около 30 тыс. штрих-кодов и в точности идентифицировать объект.

Напомним:

Минрегион разработал и утвердил изменения в государственных строительных норм, которыми с 1 октября обяжет отели сортировать мусор.

Сегодня в Украине почти 96% всех отходов, в том числе пластик, отправляется на полигоны, где годами продолжает "жить" в почве. У нас отсутствует культура сортировки мусора, а перерабатывается лишь 7% образованных бытовых отходов.

Читайте об этом подробнее: Пластик или жизнь: когда в Украине начнут перерабатывать ПЭТ-бутылки.

Также читайте: Выбрасывай ответственно. Как и зачем сортировать мусор.

Экономическая правда