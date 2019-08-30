Владельцам "евроблях" предлагают дать еще 90 дней на растаможку авто

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отсрочить еще на 90 дней штрафы за нерастаможенные "евробляхи".

Текст соответствующего законопроекта №1030 обнародован на сайте Верховной Рады 30 августа.

"Проектом Закона предлагается продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов Украины, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита на территорию Украины", - говорится в пояснительной записке.

Накануне, 29 августа, указанный законопроект был опубликован на сайте Рады, однако текст его - отсутствовал.

Напомним:

22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

29 августа Зеленский предложил Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях".

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс грн и конфискация.

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Экономическая правда