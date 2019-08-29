Импорт авто в Украину за год вырос в 3,4 раза

За 6 месяцев 2019 года в Украине в режиме импорта ввезли 304,6 тысяч легковых автомобилей, из них новых машин - 38,1 тысяч штук и 266,5 тысяч штук с пробегом.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,7 млрд долларов.

"Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость - на 71 процент.

Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь - 65 500 штук.

На втором месте - Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тысяч подержанных машин. На третьем - Польша (50,8 тысяч штук).

Среди поставщиков новых легковых авто лидирует Япония - 8500 машин.

Далее следуют Румыния и Китай, откуда в Украину прибыло 4700 и 4200 новых авто соответственно.