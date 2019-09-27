Новости 27 сентября: авиасообщение с Россией, нововведение в Facebook, государство в смартфоне

О подозрении Жеваго. Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит".

Об авиасообщении с Россией. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы предложить восстановление авиасообщения с РФ в нынешних условиях.

О нововведении от Facebook. Facebook начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями.

О накопительной пенсии. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

Об МВФ. Во время визита в Киев миссия МВФ начала обсуждение новой программы в рамках механизма расширенного финансирования, переговоры продолжатся в ближайшие недели.

О государстве в смартфоне. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне" – портал и приложение "Дія".

О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг сократился на 500 миллионов долларов за 1 месяц.

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Новый министр инфраструктуры рассказал, как он связан с Аваковым, что он собирается делать со "смотрящими", которых не мог уволить его предшественник, что будет с сообщением с Россией, и как противостоять аппетитам Коломойского.(укр)