Новости 27 сентября: авиасообщение с Россией, нововведение в Facebook, государство в смартфоне
О подозрении Жеваго. Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит".
Об авиасообщении с Россией. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы предложить восстановление авиасообщения с РФ в нынешних условиях.
О нововведении от Facebook. Facebook начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями.
О накопительной пенсии. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.
Об МВФ. Во время визита в Киев миссия МВФ начала обсуждение новой программы в рамках механизма расширенного финансирования, переговоры продолжатся в ближайшие недели.
О государстве в смартфоне. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне" – портал и приложение "Дія".
О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг сократился на 500 миллионов долларов за 1 месяц.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий: у меня специфический характер, поэтому делиться мы не будем
Новый министр инфраструктуры рассказал, как он связан с Аваковым, что он собирается делать со "смотрящими", которых не мог уволить его предшественник, что будет с сообщением с Россией, и как противостоять аппетитам Коломойского.(укр)
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