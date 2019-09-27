Facebook начал скрывать "лайки"

Facebook начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями. Первыми изменения затронут пользователей из Австралии.

Об этом пишет BBC.

Пилотный проект запускается 27 сентября. Часть австралийских пользователей не сможет видеть лайки и другие реакции под чужими сообщениями.

При этом счетчик лайков под собственными сообщениями и в дальнейшем будет оставаться видимым, говорят представители соцсети.

Аналогичные меры Facebook уже вводит в фотосервисе Instagram - с июля функцию активировали сразу в нескольких странах.

В компании объясняют, что сокрытие количества лайков позволит "снизить социальное давление на пользователей соцсетей".

"Речь идет о том, чтобы убрать этот показатель - это позволит людям сосредоточиться на качестве контента, который они публикуют, и не думать о реакции, которую это вызовет", - говорит представитель компании Миа Гарлик.

Она добавила, что это решение стало следствием сотрудничества с экспертами по вопросам психического здоровья.

Некоторые исследования показали, что давление популярности в социальных медиа может повлиять на психическое здоровье пользователей, особенно молодежи.