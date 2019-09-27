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Госдолг сократился на 500 миллионов долларов за месяц — Минфин

Пятница, 27 сентября 2019, 17:40

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 миллиарда долларов. 

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В течение августа 2019 года сумма госдолга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долларов.

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1,251 трлн грн (60,51% от общей суммы) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,72% от общей суммы) или 32,35 млрд долларов.

Государственный долг составляет 1,81 трлн грн (87,55% от общей суммы) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,2 млрд долларов.

Напоминаем:

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам первого квартала 2019 года снизилось до 59%.

Экономическая правда

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госдолг Минфин

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