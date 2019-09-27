Обсуждение новой программы сотрудничества продолжится в ближайшие недели — миссия МВФ

Во время визита в Киев миссия МВФ начала обсуждение новой программы в рамках механизма расширенного финансирования, переговоры продолжатся в ближайшие недели.

Об этом говорится в заявлении о завершении визита миссии в Украину.

"Миссия обсудила перспективы и вызовы для украинской экономики в контексте консультаций по Статье IV Устава Фонда. После глубокого экономического кризиса 2014-15 годов украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность, и экономика снова начала расти. Темпы экономического роста составляют 2,5-3,5%.

Обоснованная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому уменьшению внешних и внутренних дисбалансов Украины. Общий объем дефицита бюджета был ограничен чуть более 2 процентами ВВП в течение последних двух лет, и, как ожидается, в этом году он будет оставаться на таком же уровне", - заявил Рон ван Роден, под руководством которого миссия МВФ посетила Киев.

В заявлении также подчеркивается, что темпы роста "остаются слишком низкими, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями в Украине и в соседних странах".

"Рост сдерживает слабое бизнес-среда, в частности, недостатки в законодательной системе, сквозная коррупция, а также тот факт, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции. Сравнительный анализ в региональном контексте показывает, что наибольшее разница в развитии реформ между Украиной и соседними странами заключается в качестве правовой институциональной системы.

Хотя был достигнут прогресс в создании новых институтов по борьбе с коррупцией, ощутимых результатов еще нет. Из-за плохих условий ведения бизнеса уровень привлечения инвестиций и, в частности, прямых иностранных инвестиций в Украине значительно ниже, чем в других странах региона", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что "экономическая политика и впредь должна сосредоточиваться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста".

В МВФ добавили, что Украине нужно проводить рассудительную фискальную политику для обеспечения приемлемого уровня долга, повышать эффективность и результативность государственных расходов, в частности в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения "с помощью четко направленной адресной системы социальной защиты".

Кроме этого, нужна осмотрительная денежно-кредитная политика для замедления инфляции и накопления резервов. Необходимо также минимизировать стоимость ликвидации банков для налогоплательщиков, говорится в заявлении.

"Миссия начала обсуждение по новой трехлетней программе при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. За последние две недели эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности по налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также ключевым мероприятиям реформирования.

Кроме того, была отмечена важность Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков. Обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели", - заявили в МВФ.

Напомним:

В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

По словам источника ЭП, причин, почему не удалось достичь окончательных договоренностей, несколько.

Первая - угроза независимости Национальному банку и давление на руководство НБУ, а именно на главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову.

Вторая причина - перспективы развития ситуации с Приватбанком. Кредитор держит в фокусе скандал, возникший после публикации интервью премьер-министра Алексея Гончарука Financial Times. FT написала о том, что, по словам Гончарука, Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже Гончарук опроверг это заявление.

Третья причина - отношение правительства по ожидаемой с 1 мая 2020 года либерализации цены на газ. В 2017-2018 годах правительство Владимира Гройсмана вопреки договоренностям с кредитором продолжало регулирование цены на голубое топливо. Со стороны правительства Гончарука пока таких попыток нет, но грубое нарушение договоренностей с украинской стороны в прошлом повысило градус недоверия в нынешних переговорах с кредитором о будущем сотрудничестве.

Четвертая причина - неопределенность с бюджетом на 2020 год. Как сообщил собеседник издания, "проект бюджета-2020 не нравится многим, но МВФ в этом перечне нет". Впрочем, в фонде понимают, что к моменту принятия во втором чтении проект сметы изменится и хотят видеть как именно.

Экономическая правда