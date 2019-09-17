Зеленский и Коломойский ищут "компромисс" по Приватбанку — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. Это может привести к охлаждению отношений Украины с западными сторонниками нового правительства президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет Financial Times.

Гончарук сообщил FT, что Зеленский хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины - Приватбанком, который был национализирован в 2016 году.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса ", - сказал Гончарук в интервью.

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