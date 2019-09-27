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Официальный курс: доллар подорожал

Пятница, 27 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,45 гривни (на 26 сентября - 26,49 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривни за доллар.

26 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,19 гривни за доллар.

26 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Экономическая правда

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