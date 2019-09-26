Закрытия межбанка: гривня немного укрепилась
Четверг, 26 сентября 2019, 18:00
26 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,09 - 24,12 гривни;
Евро - 26,41 - 26,45 гривни;
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривни за доллар.
26 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,19 гривни за доллар.
Экономическая правда
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