Курс гривни приблизился к 24 за доллар

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,49 гривни (на 25 сентября - 26,63 гривни).

Напоминаем:

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,20 гривни за доллар.

Экономическая правда