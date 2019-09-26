Курс гривни приблизился к 24 за доллар
Четверг, 26 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,49 гривни (на 25 сентября - 26,63 гривни).
Напоминаем:
25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.
25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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