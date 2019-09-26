Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 26 сентября

26 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,20 - 24,22 гривни;

Евро - 26,46 - 26,48 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,01 - 24,29 гривни. Евро покупают по 26,23 гривни, продают по 26,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,14 - 24,19 гривни, евро - 26,41 - 26,52 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривни за доллар.

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,20 гривни за доллар.

Экономическая правда