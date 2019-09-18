Расследовать действия Гонтаревой в НБУ: комитет Рады одобрил идею Дубинского

Регламентный комитет рекомендует Верховной Раде создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности руководства Национального банка и Фонда гарантирования в 2014-2019 годах. Соответствующий проект постановления подал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета в среду

Детали: Как отмечается в пояснительной записке, среди основных задач этой ВСК будет расследование деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые привели:

к искусственному банкротству банков,

к созданию условий для присвоения активов банков в процессе ликвидации,

к нанесению ущерба вкладчикам и кредиторам,

к присвоению бюджетных средств,

к значительной девальвации национальной валюты.

Также предполагается, что на основании результатов расследования ВСК будет давать соответствующие рекомендации Раде, Кабмину, Нацбанку и Фонду гарантирования. Также комиссия будет инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.

Проектом постановления определяется количественный состав и порядок формирования соответствующей временной следственной комиссии, ее задачи, срок работы и срок заслушивания ее отчета о проделанной работе.

Предлагается сформировать ВСК в составе 13 представителей фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группы "За будущее".

Сам Дубинский уточнил, что фракции "Европейская солидарность" и "Голос" своих предложений в персональный состав ВСК не предоставили.

Предыстория:

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Гонтарева отрицала свою причастность к "делу Курченко" и предлагала следователем прилетать в Лондон.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".

Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Украинская правда