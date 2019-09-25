Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,05 - 24,07 гривни;

Евро - 26,45 - 26,46 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,95 - 24,19 гривни. Евро покупают по 26,19 гривни, продают по 26,62 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,07 - 24,08 гривни, евро - 26,31 - 26,44 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 24,20 гривни за доллар.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,22 гривни за доллар.

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

Экономическая правда