Гривная на межбанке остается на высоте
Вторник, 24 сентября 2019, 17:12
24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;
Евро - 26,61 - 26,64 гривни
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,22 гривни за доллар.
Экономическая правда
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