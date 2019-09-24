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Гривная на межбанке остается на высоте

Вторник, 24 сентября 2019, 17:12
 

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,20 - 24,23 гривни;

Евро - 26,61 - 26,64 гривни

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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