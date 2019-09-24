Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,20 - 24,21 гривни;

Евро - 26,61 - 26,62 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,06 - 24,33 гривни. Евро покупают по 26,35 гривни, продают по 26,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,11 - 24,17 гривни, евро - 26,39 - 26,52 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

Экономическая правда