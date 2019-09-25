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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Среда, 25 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 24,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,63 гривни (на 24 сентября - 26,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,22 гривни за доллар.

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

Экономическая правда

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