Курс гривни к доллару и евро сильно укрепился
Вторник, 24 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 гривни (на 23 сентября - 26,94 гривни).
Напоминаем:
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,42 гривни за доллар.
23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.
Экономическая правда
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