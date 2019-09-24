Курс гривни к доллару и евро сильно укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 24 сентября на уровне 24,33 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,72 гривни (на 23 сентября - 26,94 гривни).

Напоминаем:

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,42 гривни за доллар.

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

Экономическая правда