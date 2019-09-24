Новости 24 сентября: продажа земли, долг "Газпрома" перед "Нафтогазом", запасы газа

О продаже земли. После запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения деньги от продажи земли государством пойдут в местные общины, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

О долге "Газпрома" перед "Нафтогазом". Долг компании "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" в виде пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня 2019 года вырос до 257 миллионов долларов.

О запасах газа. В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году уже накопили 20 миллиардов кубометров газа, этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет.

О руководителе Укравтодора. Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

О приыбыле "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 24,704 миллиарда гривен.

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Бюджет-2020: стала ли энергоэффективность приоритетом для новой власти

Кабмин недавно внес в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. ЭП выяснила, какие средства новая власть планирует тратить на энергоэффективность жилого фонда и хватит ли их на масштабную энергомодернизацию.(укр)