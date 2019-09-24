Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на 250 миллионов долларов

Долг компании "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" в виде пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня 2019 года вырос до 257 миллионов долларов.

Об этом говорится в финансовой отчетности НАК, передает "Интерфакс-Украина".

"Трибунал назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере 2,56 млрд долларов. По состоянию на 30 июня 2019 года нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долларов, включая проценты", - говорится в отчетности.

Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение арбитража привело к увеличению его долга уже на 10%.

Напоминаем:

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом