Запасы в подземных хранилищах газа достигли максимума за последние 9 лет

В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году уже накопили 20 миллиардов кубометров газа, этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Уктрансгаз.

"До конца сезона закачки газа в ПХГ, который продолжается до середины октября, Укртрансгаз планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Всего за 2018 год Украина потребила 28,5 млрд кубометров газа. За 2019 год по состоянию на 1 сентября Украина потребила 16,7 млрд кубометров голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним:

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза - до 19,9 миллиардов кубометров.

Экономическая правда