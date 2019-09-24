"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль почти в 2 раза

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 24,704 миллиарда гривен.

Об этом говорится в консолидированной отчетности компании, передает "Интерфакс-Украина".

Доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9% (на 1,174 млрд грн) – до 130,937 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2% (на 8,45 млрд грн) – до 46,577 млрд грн.

В части географии доходов от реализации наибольшая доля пришлась на внутренние доходы (в январе-июне-2019 – 89,616 млрд грн, в январе-июне-2018 – 95,391 млрд грн), РФ (39,781 млрд грн и 35,211 млрд грн), Европу (1,362 млрд грн и 1,251 млрд грн), Египет (0,178 млрд грн и 0,258 млрд грн).

Напомним:

По результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получило чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривень.

Таким образом чистая прибыль компании в 2018 году уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году "Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен благодаря победе в Стокгольмском арбитраже.

По результатам 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита.