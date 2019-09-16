Новости 16 сентября: рекордный рост нефти, биометрия в Приватбанке, госбюджет

О рекордном росте нефти. Во время открытия лондонской бирже цены на нефть показали самый высокий суточный рост котировок с 1991 года после атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и дальнейшего сокращения добычи.

О госбюджете. Обнародованы основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год.

О биометрии в Приватбанке. Mastercard в партнерстве с ПриватБанком реализует первый в Украине проект верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии, его цель - прогрессивная и безопасная аутентификация в эпоху, когда пароля недостаточно для защиты учетной записи.

Об аренде жилья. В Киеве в районе Шулявки и Политеха, где сконцентрировано много университетов, снять комнату можно в среднем за 3600 гривен, комнату в центре Днепра можно арендовать за 1800 гривен, во Львове и Харькове - за 2500 гривен.

Об аресте недвижимости Проминвестбанка. Суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку.

О дорогах. Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 миллиарда гривен.

О прожиточном минимуме. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 ии составит 2027 гривен. В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

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