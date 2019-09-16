Цены на нефть показали самый високий суточный рост котировок с 1991 года

Во время открытия лондонской бирже цены на нефть резко выросли после атаки на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и дальнейшего сокращения добычи.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 долларов за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель. Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до 61,79 долларов за баррель (против почти 55 долларов на момент предыдущего закрытия).

Позже цены на фьючерсы на Brent скорректировались до 66,64 долларов (10,5%), а WTI - до 59,89 долларов (9%).

Напомним:

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Западные СМИ отмечают, что пламя удалось потушить. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты.