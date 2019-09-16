MasterCard и ПриватБанк запускают первый в Украине проект поведенческой биометрии

Mastercard в партнерстве с ПриватБанком реализует первый в Украине проект верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии, его цель - прогрессивная и безопасная аутентификация в эпоху, когда пароля недостаточно для защиты учетной записи.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что новое решение обеспечивается платформой прозрачной проверки пользователя NuDetect (от NuData, компания Mastercard). Проект планируют реализовать до конца 2019 года.

"NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению Приват24 проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Потом - сравнивает их с образом поведения пользователя в прошлом.

Внезапные изменения в ожидаемом поведении, например использование устройства с другим языком, введение другого текста или слишком быстрый просмотр страницы - некоторые из многих мощных индикаторов риска", - говорится в сообщении.

В Приватбанке добавляют, что технология NuDetect помогает организациям во всем мире проверять личность клиентов, используя их естественное поведение при взаимодействии в интернете. Решение обеспечивает ненавязчивую непрерывную аутентификацию, оно невидимо и не требует предварительной регистрации. Пользователю не нужно выполнять какие-либо дополнительные действия, кроме тех, которые он обычно делает, используя свой аккаунт.

Поведенческие данные таких взаимодействий анализируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить достоверную оценку рисков пользователей - это помогает компаниям предотвратить потенциальные вторжения и атаки.

"Пассивная" биометрия позволяет проверить пользователя без каких-либо дополнительных усилий с его стороны.

Используя машинное обучение, платформа NuDetect создает профайл клиента, в котором собираются более 300 его уникальных свойств. По этим параметрам платформа в режиме реального времени определяет, является ли пользователь настоящим клиентом или же это мошенник", - заявила Наталия Кангина, руководитель направления digital продуктов Mastercard в Украине.

Платформу NuDetect разработала NuData Security, которую приобрел Mastercard в 2017 году.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием алгоритмов предотвращения мошенничества при онлайн транзакциях. Для этого мы анализируем множество различных параметров, чтобы предотвратить фрод и быть готовыми выявлять новые виды и способы мошенничества, которые появляются в мире.

Реализация совместного с Mastercard решение позволит Приват24 предоставить нашим клиентам наиболее совершенный новый уровень безопасности, при этом - обеспечивая максимальную скорость и комфорт при проведении платежей", - отметил член правления ПриватБанка Сергей Харитич.

Экономическая правда