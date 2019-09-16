Сколько стоит снять жилье возле университета - исследование

В Киеве в районе Шулявки и Политеха, где сконцентрировано много университетов, снять комнату можно в среднем за 3600 гривен, комнату в центре Днепра можно арендовать за 1800 гривен, во Львове и Харькове - за 2500 гривен, на 500 гривен больше - в Одессе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость.

Аренда для студентов Киева

Отмечается, что комнату рядом с КПИ можно арендовать от 2800 грн в месяц. Однокомнатная квартира с таким же расположением обийдется в 6800 грн.

Желающим жить рядом с Шулявской предлагают однушки от 6500 грн, начальная цена двойки - на 1500 грн выше. Средняя же арендная плата за двухкомнатные квартиры в этом районе - 13200 грн.

"Чистый воздух благодаря лесу и доступные цены на жилье делают Лесной массив привлекательным местом для учебы и жизни: комнаты сдают от 1550 грн, а за 4800 грн уже можно снять однушку в 15 минутах от метро Лесная.

В среднем же на Лесном массиве однокомнатную квартиру можно снять за 7000 грн, за двухкомнатную просят 8700 грн", - свидетельствуют результаты исследования.

Предложений на Подоле по сравнению с другими "университетскими" районами мало, а цены кусаются. Все же снять приличное жилье можно: комната в 5 минутах от станции Тараса Шевченко стоит 4000 грн. Удовольствие выйти из квартиры и пройтись 15 минут пешком до Могилянки обойдется в 7000 грн - столько стоит однушка в минуте от упомянутой станции.

Средняя же арендная плата за однокомнатную квартиру на Подоле - 10700 грн, 16000 грн - за двойку.

Средняя цена за комнату в районе станций Университет-Золотые Ворота-Театральная - 4800 грн, однушки же стартуют от 10 000 грн.

Двойки сдают в среднем за 21200 грн, а поселиться прямо напротив ботанического сада можно и за 14 500 грн.

На Лукьяновке и Дорогожичах цены довольно высокие. За комнату просят в среднем 4650 грн, однушку и двушку сдают за 10 400 и 14 700 грн соответственно.

В районе Голосеевского парка и ВДНХ комната обойдется в среднем в 3550 грн. За 6500 грн можно снять однушку в 7 минутах от метро Демеевская. Но средние цены выше: 12 100 грн за однокомнатную квартиру и 16400 грн - за двойку. Это объясняется тем, что этот район Киева быстро застраивается, поэтому в предложениях много новостроек.

Цены на съемное жилье в "университетских" районах крупных городов Украины

В целом, цены на жилье в Украине приятно отличаются от киевских. Комнату в центре Днепра можно арендовать за 1800 грн, во Львове и Харькове - за 2500 грн, на 500 грн больше - в Одессе. Цены на однушки находятся в диапазоне 5500 - 7000 грн, от 7000 до 8500 грн стоят двухкомнатные квартиры.

Місто Район Кімната 1-кімнатна квартира 2-кімнатна квартира 3-кімнатна квартира Дніпро Центральний 1 800 грн 6 000 грн 7 000 грн 10 000 грн Львів Галицький 2 500 грн 5 500 грн 8 000 грн 9 000 грн Одеса Приморський 3 000 грн 7 000 грн 8 500 грн 10 000 грн Харків Шевченківський 2 500 грн 6 000 грн 7 700 грн 10 500 грн

Экономическая правда