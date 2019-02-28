Тигипко построит жилье на месте "Кузни на Рыбальском"
Бизнесмен Сергей Тигипко планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр.
Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".
"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садами, коммерческой недвижимостью", - заявил Тигипко.
"Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр", - додав він.
По словам Тигипко, он рассматривает "Кузню на Рыбальском" не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект.
Он также добавил, что производство завода переноситься не будет. В то же время, по его мнению, большие площади на Рыбальском полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно.
Отметим, что в 2016 году компания SAGA Development начала строительство жилого комплекса Rybalsky рядом с "Кузней".
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Напоминаем:
Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузня") был создан в 1862 году.
В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.
С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.
С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.
В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.
Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.
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